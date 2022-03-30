SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandıERCAN ATA / Budapeşte (MACARİSTAN), (DHA) - Budapeşte'de yapılan 2022 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında 61 kiloda final maçına çıkan Süleyman Atlı, Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

ERCAN ATA/ Budapeşte (MACARİSTAN), (DHA) - Budapeşte'de yapılan 2022 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında 61 kiloda final maçına çıkan Süleyman Atlı, Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Daha önce iki Avrupa şampiyonluğu bulunan ve bu organizasyonda ilk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, Ermeni rakibine teknik üstünlükle kaybederek gümüş madalya kazandı. Maçın ardından konuşan Atlı, 'Buraya Türkiye oyarak şampiyon olmak için geldik. Ben de altın madalyayı çok istedim ama final maçında kaybettim. Yenip yenilmek sporun doğasında var. İlk defa bir üst sıklette yarıştım. En azından üst sıklette finale çıkmak önemli bir deneyim oldu. Bu hatalardan ders çıkarıp Dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim' dedi.

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

SPOR Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title