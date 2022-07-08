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Son dakika... SPOR Sivasspor'un yeni transferi Angielski: Burada olmaktan mutluyum

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Sivasspor'un yeni transferi Angielski: Burada olmaktan mutluyumSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Angielski: Burada olmaktan mutluyum

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

Sivasspor'un kadrosuna kattığı Polonyalı golcü futbolcu Karol Angielski, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Transfer sürecinde Türkiye'de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Angielski, "Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı" dedi.

Sivasspor'un bu sezon da Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Karol şunları söyledi:

"Gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum."

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivasspor Bolu DHA Güncel Haberler Son Dakika

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