Son dakika... Şoygu, "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'da uzun menzilli silahları vurma talimatı verdi Son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi. Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi. Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti. AA / Dmitri Chirciu - Güncel Sergey Şoygu Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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