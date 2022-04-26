Son dakika: Songül Karlı'nın eski eşine açtığı dolandırıcılık davasına devam edildi

İSTANBUL (DHA) - ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"SONGÜL, ARSANIN SATIŞI İÇİN VEKALETNAME VERDİĞİNİ BİLİYORDU"

"VEKALETNAMENİN SATIŞ YETKİSİNİ KAPSADIĞINI ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM"

DURUŞMA ERTELENDİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel