Son Dakika | Somali'de iki bombalı saldırıda 4 kişi öldü Son dakika haber: Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen iki patlamada aralarında belediye başkanının da olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen iki patlamada aralarında belediye başkanının da olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Merka kentinde hükümet görevlilerini hedef alan intihar eyleminde Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow hayatını kaybetti, çok sayıda koruma yaralandı. Afgooye kentindeki işlek bir hayvan pazarında yaşanan patlamada ise en az 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar eylemini üstlendi. Güncel AA / Tufan Aktaş Somali Güncel Haberler Son Dakika

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