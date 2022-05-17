Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun - Haberler

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Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun

AA - Tufan Aktaş - Güncel
Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD'nin ülkesine yeniden asker konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD'nin ülkesine yeniden asker konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Mahmud'un ofisinden yapılan açıklamada, yüzlerce Amerikan askerinin yeniden Somali'de konuşlandırılması kararına imza atan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edildi.

Açıklamada, ABD'nin Somali'nin terörle savaşında güvenilir bir ortak olduğu vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askeri çekilirken, Biden'ın aldığı kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılması planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab tehdidinin bölgede arttığına işaret ederek, "Bu durum, aslında Somali'de olan ama daha önceki yönetimin (Donald Trump) Ocak 2021'deki kararıyla ülkeden çıkan askerlerin yeniden dönmesi." ifadesini kullanmıştı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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