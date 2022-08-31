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Son Dakika | Sokakta çıkan kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

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Son Dakika | Sokakta çıkan kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'dan sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından defalarca bıçaklanan Abdulmenaf Tüy (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'dan sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından defalarca bıçaklanan Abdulmenaf Tüy (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bıçak ve budama makası bulan polis, hırsızlık ve yaralama olaylarından suç kaydı bulunan Abdulmenaf Tüy'ün, hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kavga sesi duyan vatandaşlar, dışarıya çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, isminin Abdulmenaf Tüy olduğunu tespit ettiği yaralının kalçasından defalarca bıçaklandığını belirledi. Yanında bıçak ve budama makası gibi hırsızlıkta kullanan bazı aletlerin bulunduğu ağır yaralı Tüy, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Tüy, doktarların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis, yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Tüy'ün bir hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Adana kavga Güncel Haberler Son Dakika

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