Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika habere göre Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.
Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Nuri Demirağ Havalimanı yolundaki Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikti.
Etkinliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başsavcı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve polisler de katıldı.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel