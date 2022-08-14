Son Dakika | SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI Son dakika haberlerine göre SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı. SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik'e giden Hümeyra Ulusu yönetimindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada sürücü ile araçtaki Murat Uyar, Tülay Uyar, Hatun Ulusu ve Niyazi Ulusu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarıldı. Yaralılardan Tülay Uyar ile Hatun Ulusu'nun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzincan Hafik Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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