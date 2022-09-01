Son dakika haberleri | Sivas'ta iki farklı kaza: 4 yaralı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı. Öte yandan F.B. (44) yönetimindeki 46 KD 369 Fiat marka otomobilin sürücüsü Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İki farklı kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Şarkışla Sivas Fiat 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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