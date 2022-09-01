Son Dakika | Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Suşehri- Sivas kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında yamaçta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Suşehri itfaiyesi ekipleri, merdiven yardımıyla yamaçta bulunan sokak köpeğini aşağı indirdi. İtfaiye ekipleri, köpeğe su verdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Güncel Kaynak: AA / Faruk Kara İtfaiye Suşehri Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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