Son Dakika | Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Suşehri- Sivas kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında yamaçta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen Suşehri itfaiyesi ekipleri, merdiven yardımıyla yamaçta bulunan sokak köpeğini aşağı indirdi.
İtfaiye ekipleri, köpeğe su verdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel