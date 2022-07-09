Son dakika: SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ - Haberler

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Son dakika: SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

SİVAS'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Kentte yaşayanlar, bayram namazının kılınmasının ardından hayvanlarını kesmek için belediyenin belirlediği yerlere geçti. Kurbanlıklar, traktör arkalarına bağlanan vinçlerle kaldırılarak kesildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması dikkat çekti. Kesimde çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Kurban Güncel Haberler Son Dakika

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