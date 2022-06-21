Son dakika! Sivas'ın Gürün ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Son dakika! Sivas'ın Gürün ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika! Sivas'ın Gürün ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şuğul Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yıldırım'a (82) ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Yıldırım'ın ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen Mustafa, Münire (79) ve Özgür Yıldırım (44) Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Mustafa Yıldırım Sivas Gürün Güncel Haberler Son Dakika

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