Son dakika! Sivas'ın Gürün ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Şuğul Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yıldırım'a (82) ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Yıldırım'ın ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu. Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen Mustafa, Münire (79) ve Özgür Yıldırım (44) Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Mustafa Yıldırım Sivas Gürün Güncel Haberler Son Dakika

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