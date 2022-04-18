Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu.

ESKİŞEHİR (DHA) - ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

Eskişehir, Patlama, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title