Son Dakika | ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTERLİ ÖLDÜ Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan D.G. hayatını kaybetti. ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan D.G. hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki D.G. isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. D.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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