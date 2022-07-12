Son dakika: Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü öldü Gelen son dakika haberine göre Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde skuter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Emrah Gökmen - Güncel Şişli Güncel Haberler Son Dakika

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