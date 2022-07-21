ŞİŞLİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL KAVGASI - Haberler

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ŞİŞLİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de, otobüs şoförleri yol kenarında tekme tokat kavga etti.

ŞİŞLİ'de, otobüs şoförleri yol kenarında tekme tokat kavga etti. O anlar kameraya yansıdı.

Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, İETT otobüsü şoförü ile başka otobüs şoförü, yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Şoförlerin araçlarından inmesiyle büyüyen tartışma, yol kenarında tekme tokat kavgaya dönüştü. Bir süre kavgayı izleyen çevredekiler, daha sonra şoförleri ayırmak için araya girdi. Kavganın sonlanmasıyla şoförler yollarına devam ederken, o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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