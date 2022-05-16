Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 9- 15 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 1'inin tutuklandığı, 15'i adlı kontrol şartı ile olmak üzere 22'sinin serbest bırakıldığı belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

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