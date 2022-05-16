Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 9- 15 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 1'inin tutuklandığı, 15'i adlı kontrol şartı ile olmak üzere 22'sinin serbest bırakıldığı belirtildi.