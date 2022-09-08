Son Dakika | Şırnak'ta terör mağdurları 15 yıl sonra tapularına kavuştu

Son dakika haberi... ŞIRNAK'ta 18 Ağustos 1992'deki terör olaylarında evleri zarar görenler için 2007'de TOKİ tarafından yaptırılıp hak sahiplerine teslim edilen evlerin tapuları 15 yıl sonra verildi.

ŞIRNAK'ta 18 Ağustos 1992'deki terör olaylarında evleri zarar görenler için 2007'de TOKİ tarafından yaptırılıp hak sahiplerine teslim edilen evlerin tapuları 15 yıl sonra verildi. Tapu teslim törenine katılan Vali Osman Bilgin, 1 yıl içerisinde bu tür bütün sorunların çözüleceğini söyledi.

Şırnak kent merkezinde 18 Ağustos 1992'de yaşanan terör olaylarında evleri zarar gören 77 hak sahibi için 2007 yılında TOKİ tarafından Vakıfkent Mahallesi'nde konut yapıldı. Yapımı tamamlanan 77 daire, hak sahiplerine teslim edildi. Konutların yapım aşamasında ve sonrasında tapu işlemleri gerçekleşmedi.

Tapusunu alan Hayrettin Başçı da emeği geçenlere teşekkür ederek, "1992'deki terör nedeniyle Şırnak'taki evler hep yıkılmıştı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun göreve geldikten sonra çalışmalara başladı ve konutlarımızı yapıldı. Tapularımızı aldık çok şükür. Bu sıkıntılardan da kurtulduk" dedi.