Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Caddesi'nde Nuri Aslan (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekiler tarafından kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 9 boş kovan buldu.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Nuri Aslan, Alanya, Şırnak, Güncel, Haberler

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