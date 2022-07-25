Son Dakika | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son Dakika | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 paket sigara, 88 şişe alkol, 6 cep telefonu ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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