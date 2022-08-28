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Son Dakika | Şırnak'ta aile içinde çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika | Şırnak'ta aile içinde çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Şırnak'ın Silopi ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne gece gelen "aile içi kavga" ihbarı üzerine Dicle Mahallesi 1041 Sokak'a polis ekipleri sevk edildi.

Polisi gören M.A. (22) dini nikahlı eşi Cangir Bilin (57) ile kasa anahtarı nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, bu nedenle babası N.A'yı aradığını bunun üzerine Bilin'in kendisini darbetmeye başladığını, evdeki kalaşnikofu alarak Bilin'i eve kilitlediğini anlattı.

Polis ekipleri, Cangir Bilin, M.A. ve durumu öğrenerek, olay yerine gelen baba N.A'yı gözaltına aldı.

Silopi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Cangir Bilin'in CHP Şırnak İl Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Dicle kavga Güncel Haberler Son Dakika

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