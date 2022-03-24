Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ŞIRNAK merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, Şırnak merkezli Mardin ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 tabancayla, buna ait şarjör ve 8 mermi, 1 silah üstü termal dürbün, 1 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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