Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü Son dakika haberleri... Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı. Sırbistan- Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı. Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı. Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.??????? AA / Ahmet Nurduhan - Güncel Macaristan Sırbistan Güncel Haberler Son Dakika

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