Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Son dakika haberleri... Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.
Sırbistan- Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.
Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.
Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.???????
AA / Ahmet Nurduhan - Güncel