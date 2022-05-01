Son dakika! Sırbistan, Çin füzeleri ile yeni silahlarını sergiledi

Sırbistan, "Kalkan 2022" programı kapsamında Çin füzelerini ve yeni silahlarını tanıttı.

Sırbistan, yeni Çin füzeleri ile Rusya ve Batı'dan satın aldığı diğer askeri teçhizatı görücüye çıkardı.

Sırp ordusundan 1000'den fazla askerin katıldığı ve 300'den fazla silahın yer aldığı "Kalkan 2022" programında, Sırp ordusu, yeteneklerini sergiledi.

Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanında düzenlenen programda Çin insansız hava araçları, Rus MiG-29 savaş uçakları, Çin ve Fransız füzeleri tanıtıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan ordusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sırbistan'ın savaşa hazırlık açısından çok ilerlediğini ifade eden Vucic, "Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir. Bu, tüm Sırpların kalbini gururla dolduruyor." diye konuştu.

Sırbistan'ın 2023'te Fransa'dan 12 Rafale savaş uçağı satın alacağını belirten Vucic, İngiliz Eurofighter Typhoon uçakları için de görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Çin FK-3 hava savunma sisteminin de tanıtıldığı programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik de katıldı.