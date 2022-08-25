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Son Dakika | Sinop'ta iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı

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Son Dakika | Sinop'ta iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta bir iş yerine tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta bir iş yerine tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Ordu Mahallesi'nde iş yerine silahla ateş edilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlının araçla kaçtığını belirleyen ekipler, takip sonucu Çankırı'da olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekiplerce Sinop'a getirilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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