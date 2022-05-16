Son dakika... Sinop'ta hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

Son dakika... Sinop'ta hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta, hafif ticari araçla, motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
SİNOP (AA) - Sinop'ta, hafif ticari araçla, motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Şadettin K. idaresindeki 57 AV 161 plakalı hafif ticari araç, Camikebir Mahallesi'nde Recep İ'nin kullandığı 57 AAR 549 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Recep İ, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel