Son dakika! Sinop'ta cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından aranan firari hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Erfelek ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.