Son dakika: Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Silivri D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silivri D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silivri D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden 34 RT 5090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 34 CON 774 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 RT 5090 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.G. (17) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden gencin cenazesi morga götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title