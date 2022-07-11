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Son Dakika | Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bakkal işleten İ.Y. ile aynı binada kiracı olan Z.A. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. üzerinde bulunan tabancayla Z.A'ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu Z.A. ile karşı binanın balkonunda bulunan N.Ç. (48) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.Y. ise Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Hisarcık kiracı Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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