Silahla öldürülen 4 kişinin komşuları ve yakınları: "Ne tüfek ne tabanca sesi hiçbir şey duymadık"

Edirne"nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. 4 kişinin yakınları ve komşuları, "Hiçbir şey duymadık. Ne tabanca ne de tüfsek sesi hiçbir şey duymadık" dediler.

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin geniş çaplı araştırmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri köyde yoğun güvenlik önlemleri alırken, ölen ailenin yakınları ve komşuları gazetecilere konuştu.

SİLAH SESİ DUYMAMIŞLAR

Ölen ailenin yakınlarından Lale uçar, "Yengem aradı. Filiz ablanlarda katliam olmuş dediler. Biz geldik buraya beni de içeri sokmadılar. Ablamı da göremedim" dedi.

Ölen ailenin komşularından evde 4 kişi olduğunu ifade ederek, "Kimse görmedi. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Olayın neden yaşandığını bilmiyoruz. Allah kimseye göstermesin. Sütü getirmeyince anladık. Sütçü aramış, 'Süt gelmedi deyince. sütçü gelip görmüş. Ondan sonra herkese duyurmuş. Hiçbir şey duymadık. Ne tabanca nede tüfsek sesi hiçbir şey duymadık" dediler.

Köyde 4 ölü şahsın olduğu bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemede, Mehmet Güner (76), Mehmet Güner (55), Filiz Güner (47) Anıl Güner'in (26) ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

(Mehmet Basmacı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)