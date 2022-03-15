Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siirt 15 Temmuz Meydanı'nda durdurulan B.S'nin üst aramasında 10 lira banknota sarılı bir miktar toz esrar, Karakol Mahallesi'nde durdurulan R.T'nin üst aramasında ise beyaz kağıda sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S. ve R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Haberler

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