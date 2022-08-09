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Son Dakika | Siirt'te jandarmadan "patpat" denetimi

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Son Dakika | Siirt'te jandarmadan 'patpat' denetimi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te jandarma ekiplerince "patpat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Siirt'te jandarma ekiplerince "patpat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarım aracı patpatların karıştığı kazaların ve amaç dışı kullanımının önlenmesi için denetim yaptığı belirtildi.

Patpat-çapa motoru veya el traktörü gibi tarım aletlerinin hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanılması sonucu son 5 yılda meydana gelen 142 kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Patpat' diye tabir edilen tarım aletleri ile karayollarına çıkmanın yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu konularında eğitim seminerleri verilmiş, yol kenarlarında el broşürleri dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirilmiştir. Trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılmasına yönelik faaliyetler kararlılıkla devam edecek."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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