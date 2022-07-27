Son Dakika | Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü Son dakika haberlerine göre Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kent merkezinde 16 Temmuz'da bir tesisin yüzme havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren Elif Eylül Alkan, Batman'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Siirt Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Siirt'te 16 Temmuz'da bir tesiste yüzme havuzuna giren Alkan boğulma tehlikesi geçirmiş, çevredekilerce havuzdan çıkarılan Alkan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Alkan, buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edilmişti. Güncel AA / Fecri Barlık Elif Eylül Batman Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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