Son dakika... Siirt'te engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

Son dakika... Siirt'te engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri... Siirt'te askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
SİİRT (AA) - Siirt'te askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında 28 engelli için yemin töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende temsili askerler, refakatçi askerlerin yardımıyla ant içti, terhis belgesi aldı.
Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, temsili askerlik yapan engellilerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri ve engellilerin yakınları katıldı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel