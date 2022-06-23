Son dakika: Siirt'e doktor atamaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Siirt'e doktor atamaları

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Siirt'e doktor atamaları

Son dakika haber... AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanlığınca ilin merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına 8'i uzman 14 doktorun atandığını belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanlığınca ilin merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına 8'i uzman 14 doktorun atandığını belirtti.

Ören yaptığı yazılı açıklamada, yeni ataması yapılan doktorlarla vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunulacağını bildirdi.

Ülkede son 20 yılda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Ören, "Merkez ve ilçelerdeki hastanelerde ihtiyaca binaen yaptığımız görüşmeler neticesinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3'ü uzman 6 doktor, Eruh Devlet Hastanesi'ne 2'si uzman 4 doktor, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne 2 uzman, Pervari ve Baykan Devlet hastanelerine 1'er doktor olmak üzere 14 doktor ataması yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Milletvekili Osman Ören AK Parti Siirt Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title