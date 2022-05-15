Son dakika... Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika... Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Son dakika... Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Derviş Kökeroğlu yönetimindeki 42 AAJ 594 plakalı otomobil ile Süleyman Zambakcı idaresindeki 42 ZT 796 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolundaki Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kökeroğlu ile araçta bulunan torunu Şerifenur Cingöz yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.???????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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