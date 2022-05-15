Son dakika... Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Son dakika... Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Derviş Kökeroğlu yönetimindeki 42 AAJ 594 plakalı otomobil ile Süleyman Zambakcı idaresindeki 42 ZT 796 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolundaki Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kökeroğlu ile araçta bulunan torunu Şerifenur Cingöz yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.???????
AA / Kadriye Coşkun - Güncel