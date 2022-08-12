Haber : Son Dakika | Seydişehir'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Seydişehir'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Son Dakika | Seydişehir'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıRamazan Zengin (48) idaresindeki 07 ABD 909 plakalı pikap, Muradiye Kavşağı'nda Serkan Yiğit'in kullandığı N GS 1071 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ramazan Zengin (48) idaresindeki 07 ABD 909 plakalı pikap, Muradiye Kavşağı'nda Serkan Yiğit'in kullandığı N GS 1071 plakalı otomobille çarpıştı. .

Kazada yaralanan sürücü Zengin, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title