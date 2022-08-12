Son Dakika | Seydişehir'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıRamazan Zengin (48) idaresindeki 07 ABD 909 plakalı pikap, Muradiye Kavşağı'nda Serkan Yiğit'in kullandığı N GS 1071 plakalı otomobille çarpıştı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Ramazan Zengin (48) idaresindeki 07 ABD 909 plakalı pikap, Muradiye Kavşağı'nda Serkan Yiğit'in kullandığı N GS 1071 plakalı otomobille çarpıştı. .
Kazada yaralanan sürücü Zengin, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel