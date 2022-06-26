Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü Son dakika haberi: Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çobanlar Mahallesi Güldürüm mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Seydikemer İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.