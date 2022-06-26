Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çobanlar Mahallesi Güldürüm mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title