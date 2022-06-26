Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberi: Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çobanlar Mahallesi Güldürüm mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel