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Son Dakika | Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı

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Son Dakika | Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı

Gelen son dakika haberine göre Senegal'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Özel ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, devlet televizyonu RTS'de yaptığı açıklamada, cumartesi günü etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sellerde başkent Dakar'da 2, ülkenin kuzeyindeki Bokidiawe ilçesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sall, ekiplerin hayatın normale dönmesi için canla başla çalıştığını kaydetti.

Ağustos ayı başından bu yana seller nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı son ölümlerle 5'e ulaştı.

Senegal'de temmuzda başlayan ve eylüle kadar devam eden yağış döneminde her yıl ülke çapında su taşkınları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Suudi Arabistan Senegal Güncel Haberler Son Dakika

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