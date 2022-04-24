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Son dakika: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Muhammed bin Selman ile görüştü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Muhammed bin Selman ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kabul edildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kabul edildi.

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in çalışma ziyareti düzenlediği Suudi Arabistan'da Selman ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarların ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sall de kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selman'a görüşme için teşekkür ederek, Senegal ile Suudi Arabistan'ın güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye karar verdiği güçlü dostluk ve iş birliğini devam ettireceğini kaydetti.

Sall'in ziyaret kapsamında Kabe'yi ziyaret ederek Umre yaptığı da öğrenildi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Haberler

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