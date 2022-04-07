Son dakika: Selin etkili olduğu Bozkurt'ta yıkılan köprüler yeniden yapılıyor

Selin etkili olduğu Bozkurt'ta yıkılan köprüler yeniden yapılıyor

Kastamonu'da kar suları 11 köprüyü yıktı

KASTAMONU Kastamonu'da geçen hafta kar suları sebebiyle çay ve derelerin debisinin yükselmesi neticesinde, Bozkurt, İnebolu Çatalzeytin ve Küre ilçelerinde toplam 11 köprü yıkıldı. Bozkurt'ta yeniden yapılacak olan köprüler havadan görüntülendi.

Kastamonu'da geçen hafta hava sıcaklıklarının yükselmesi sebebiyle kar suları, çay ve derelerin debilerini yükseltti. Kar suları sebebiyle Bozkurt ilçesinde bulunan Ezine Çayı, İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı ve Çatalzeytin ilçesinde bulunan Akçay taşma noktasına geldi. Kar suları Bozkurt ilçesinde geçen yılki sel felaketinden sonra yapılan 2 köprü ile İnebolu Zarbana Çayı üzerindeki 1, Çatalzeytin Akçay üzerinde bulunan 6 köprü ve Küre ilçesinde de Güllüce köyü, Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı 2 köprü yıkıldı.

Bozkurt'ta yıkılan köprüler havadan görüntülendi

Bozkurt ilçesinde yıkılan köprülerin yerine yeni köprülerin yapılması için çalışma başlatıldı. Bozkurt ilçesinde yıkılan köprüler ve çay yatağında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Çatalzeytin ve İnebolu ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise yıkılan köprülerin yeniden yapılmasını beklediklerini söyledi.