Son dakika... Selin ardından tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

Selin ardından tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

Bolu'da 1 hafta boyunca etkili olan yağmurlar yerini güneşli havaya bıraktı

BOLU - Bolu'da, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından güneşin kendini göstermesiyle tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Bolu'da, 1 hafta boyunca etkili olan yağışlı havanın ardından hafta sonu güneş kendini yeniden gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı da tatilcilerle doldu. Hafta sonu tatillerini güneşli havada yeşillikler içinde geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde tabiat parkına akın etti. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Tabiat parkında işletmecilik yapan Mutlu Kabacık, "1 haftadır aralıksız yağmur yağıyordu. Sonunda güneş kendini gösterdi. Yağmurlu hava kendini güneşli günlere bıraktı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. İnsanlar da bu güzel havayı değerlendirmek için tabiat parkına gelmeye başladılar" diye konuştu.

Ankara'dan tatil için gelen Zafer Demircan ise "Çok beğendim. Doğası güzel. Havada güneşli, bugün çok güzel" dedi.