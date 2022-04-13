Son Dakika | Selahaddin Eyyubi Havalimanında mart ayında 7 bin 231 yolcu uçtu - Haberler

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Son Dakika | Selahaddin Eyyubi Havalimanında mart ayında 7 bin 231 yolcu uçtu

AA - Ulaş Güven - Güncel
Son Dakika | Selahaddin Eyyubi Havalimanında mart ayında 7 bin 231 yolcu uçtu

Son dakika habere göre Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında mart ayında 7 bin 231 yolcuya hizmet verildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında mart ayında 7 bin 231 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Alt yapı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın 2022 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında mart ayında iç hat yolcu trafiği 7 bin 231 olarak belirlendi.

Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 46'ya ulaştı, yük trafiği ise toplamda 77 ton oldu.

Üç aylık dönemde ise Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yolcu trafiği 14 bin 460, uçak trafiği 95, yük trafiği ise 152 ton olarak gerçekleşti.

AA / Ulaş Güven - Güncel

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Uçak, Mart, Güncel, Haberler

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