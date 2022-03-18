Son Dakika | Şehitlerinin, 60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri mezarları başında dua ettiler

KONYA (DHA) - KONYA'da vatani görevlerini yaparken şehit olan ve cenazeleri Konya Şehitliği'ne defnedilen Mehmet Özcan ile Ali Çimen'in yakınları, daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarları Konya Şehitliği'nde olan 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Mehmet Özcan'ın Çankırı, 1964 yılında yine kazayla şehit olan Ali Çimen'in Muş nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Ardından da her iki şehidin yakınlarına ulaştı. Şehitlerin yakınları da daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.