Son Dakika | Şehit Soner Turan vefatının 24. yılında anıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 1998'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Soner Turan memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde anıldı.

Şehidin isminin verildiği okulun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulunan ikiz kardeşi İlker Turan, kardeşinin vefat gününün bu yıl ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle böyle bir anma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kardeşinin isminin bir okulda yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Turan, "Burası bizim yuvamız gibi. Ailece burada çok mutlu oluyoruz. He yıl 25 Nisan da geleneksel olarak okulumuzda bir anma programı yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.