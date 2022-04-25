Son dakika... Şehit polis memuru Zafer Mat son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Son dakika... Şehit polis memuru Zafer Mat son yolculuğuna uğurlandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Son dakika habere göre Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze namazına katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze namazına katılması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Şehidin tabutunun omuzlarda taşınması YOZGAT - İstanbul'un Fatih...

Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze namazına katılanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze namazına katılması

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Şehidin tabutunun omuzlarda taşınması YOZGAT - İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak isteği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, son yolculuğuna uğurlandı.

AA / Murat Asil - Güncel

Süleyman Soylu, Polis Memuru, Cenaze, Şehit, Güncel, Haberler

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