Son dakika: ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - 1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için Kahramanmaraş'ın Taşoluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için Kahramanmaraş'ın Taşoluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel