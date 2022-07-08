Son dakika: ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - 1 Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için Kahramanmaraş'ın Taşoluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için Kahramanmaraş'ın Taşoluk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Murat Yıldırım Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MURAT YILDIRIM İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - 1 - Haberler

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