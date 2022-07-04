Son dakika haberi! Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın ailesine şehadet haberi verildi Bir son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehadet haberi, Düzce'deki ailesine ulaştırıldı. Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehadet haberi, Düzce'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Gölyaka ilçesi Bakacak köyündeki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet ve anne Hamide Bal'a acı haberi ulaştırdı. Ailenin evine ve bulundukları sokağa Türk bayrağı asıldı. Vali Cevdet Atay da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Bekar olan 29 yaşındaki Bal'ın, üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Bal'ın naaşının, yarın Gölyaka Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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