Son dakika... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem haberi... Şırnak'ta devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün cenazesi, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde toprağa verildi.
TEKİRDAĞ (AA) - Şırnak'ta devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün cenazesi, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesindeki operasyonda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Akgün'ün (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla kente getirildi.
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Saray ilçesindeki babaevine götürüldü.
Daha sonra şehit Akgün için Ayaspaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Şermin ve babası Fikri Akgün ile akrabaları, tabutun başında gözyaşı döktü.
Şehidin 6 yaşındaki oğlu Nuri Ediz Akgün, törende babasının fotoğrafını taşıdı.
Akgün'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı namazın ardından Kavacık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.